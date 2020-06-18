Наушник AirPods взорвался в ухе у человека

Наушник AirPods взорвался в ухе пользователя во время телефонного разговора, сообщает портал GizmoChina.

Это произошло 19 мая. Пострадал 23-летний житель китайского города Чжэнчжоу, он повредил кожу правого уха.

Медики нашли в ухе следы кровотечения. Молодого человека лечили противовоспалительными препаратами, однако он все равно жалуется на проблемы со слухом.

Комплект наушников из бракованной партии отправили в компанию для выяснения причин происшествия. Пострадавшему выплатили компенсацию.

В 2017 году наушники взорвались на голове у пассажирки авиарейса в Австралию. Она дремала в наушниках, когда внезапно раздался хлопок.

У девушки началось жжение на лице, после чего она бросила наушники на пол. Пламя потушили водой. Пассажирка обожгла руки, а также опалила волосы и брови.