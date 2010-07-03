У школьника в кармане загорелся смартфон

В Магнитогорске у десятиклассника в кармане брюк загорелся смартфон. О происшествии сообщил местный интернет-портал cheltv.ru
По пути в школу подросток почувствовал, что гаджет сильно перегрелся. Парень попытался достать телефон, но обжег руку, так как он уже горел.
На помощь пришел прохожий. У него с собой были строительные перчатки. Мужчина помог школьнику вытащить горящий телефон из кармана.
Десятиклассник пошел к врачам. Они выявили у него ожог второй степени.
Пострадавший заявил, что у телефона пришел в негодность аккумулятор и это могло стать причиной возгорания. Портал отмечает, что мальчик приобрел телефон в комиссионном магазине.
Ранее в Роскачестве дали рекомендации по предотвращению взрыва аккумулятора смартфона или ноутбука. Эксперты отметили, что лучше использовать только фирменные зарядные устройства, избегать перегрева гаджета (не оставлять его на солнце или под подушкой).
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.