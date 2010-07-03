У школьника в кармане загорелся смартфон

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В Магнитогорске у десятиклассника в кармане брюк загорелся смартфон. О происшествии сообщил местный интернет-портал cheltv.ru

По пути в школу подросток почувствовал, что гаджет сильно перегрелся. Парень попытался достать телефон, но обжег руку, так как он уже горел.

На помощь пришел прохожий. У него с собой были строительные перчатки. Мужчина помог школьнику вытащить горящий телефон из кармана.

Десятиклассник пошел к врачам. Они выявили у него ожог второй степени.

Пострадавший заявил, что у телефона пришел в негодность аккумулятор и это могло стать причиной возгорания. Портал отмечает, что мальчик приобрел телефон в комиссионном магазине.

Ранее в Роскачестве дали рекомендации по предотвращению взрыва аккумулятора смартфона или ноутбука. Эксперты отметили, что лучше использовать только фирменные зарядные устройства, избегать перегрева гаджета (не оставлять его на солнце или под подушкой).

