Москвичей предупредили о жаре и порывистом ветре в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности объявили в столице на субботу, 27 июня, из-за жары, грозы и ветра, сообщает Гидрометцентр России.

По словам синоптиков, порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с 12:00 27 июня до 19:00 того же дня.

Ранее сообщалось, что суббота станет самым жарким днем недели в Москве. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, днем воздух в городе может прогреться до 30–32 градусов. Температура будет выше нормы на 5–6 градусов.

Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отмечала, что жара будет сопровождаться северным ветром, что позволит переносить ее немного легче. Однако в этот день может быть установлен абсолютный рекорд тепла для 27 июня.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее рассказал, что этим летом не ожидается экстремальных отклонений температуры от нормы.

По его словам, в июне положительная аномалия составит 1–2 градуса при небольшой засушливости. Месяц будет умеренно теплым и с большим количеством солнечных дней.

