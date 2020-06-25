Москвичей предупредили о 32-градусной жаре

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Суббота станет самым жарким днем недели в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Он рассказал, что в субботу днем воздух в городе может прогреться до +30...+32 градусов. По его словам, температура будет выше нормы на 5–6 градусов.

Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отмечала, что жара будет сопровождаться северным ветром, что позволит переносить ее немного легче. Однако в этот день может быть установлен абсолютный рекорд тепла для 27 июня.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее рассказал, что этим летом не ожидается экстремальных отклонений температуры от нормы.

По его словам, в июне положительная аномалия составит 1–2 градуса при небольшой засушливости. Месяц будет умеренно теплым и с большим количеством солнечных дней.

