Вильфанд рассказал о погоде в день парада Победы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что 24 июня в Москве и на европейской территории России ожидается солнечная погода без осадков, передает ИА "НСН".

Он рассказал, что столбики термометров днем в среду дойдут до +24... +26 градусов. Синоптик добавил, что в четверг температура понизится на пару градусов, однако к выходным снова вернется жаркая погода.

"Температура будет в диапазоне +25… +30. В воскресенье примерно такой же температурный фон – +26… +29. То есть будет вполне жаркая погода", – заключил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что сотрудники надзорных органов МЧС Москвы перешли на усиленный режим работы в связи с жарой. Только за минувшие выходные сотрудники провели более 450 рейдов в лесопарковых зонах.

Синоптики рассказывали, что за первые три недели июня в столице выпало около 156 миллиметров осадков. Сообщается, что это вдвое больше месячной нормы.

В июле же, по словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, ожидается теплая погода почти на всей европейской территории России.

