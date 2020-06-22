Жителей столицы предупредили о грозе вечером в понедельник

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за дождя и грозы.

Предупреждение о грозе будет действовать с 21:00 22 июня до 21:00 23 июня. Предупреждение о дожде – с 09:00 23 июня до 21:00 23 июня.

Ранее сообщалось, что четверть месячной нормы осадков может выпасть в столице 23 июня. Этот день окажется и самым прохладным на неделе – столбики термометров не поднимутся выше 20 градусов.

По прогнозам, на этой неделе горожан ожидает комфортная температура воздуха. В течение недели столбики термометра будут останавливаться на отметке плюс 25 градусов. В конце недели температура воздуха составит 27 градусов.

Синоптики рассказали, что за первые три недели июня в столице выпало около 156 миллиметров осадков. Сообщается, что это вдвое больше месячной нормы.

В июле же, по словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, ожидается теплая погода почти на всей европейской территории России.

