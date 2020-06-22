Еще четверть месячной нормы осадков может выпасть в Москве во вторник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Четверть месячной нормы осадков может выпасть в столице 23 июня, сообщает центр погоды "Фобос".

"В Москве самая высокая вероятность грозовых ливней – во вторник. В этот день в городе может выпасть порядка 15–20 миллиметров осадков", – отмечают синоптики.

По их словам, этот день окажется и самым прохладным на неделе – столбики термометров 23 июня не поднимутся выше 20 градусов.

По данным "Фобоса", дожди, подобные прошедшему 20 июня, случаются в Москве в начале лета обычно раз в 3–4 года. В июне текущего года таких было уже четыре. Синоптики уже назвали этот месяц самым ненастным за всю эпоху глобального потепления.

В столичном регионе 23 июня объявлен желтый уровень погодной опасности из-за дождя и грозы. Уточняется, что сильный дождь местами ожидается с 9:00 до 21:00. Предупреждение по грозе будет действовать также до 21:00.

По прогнозам, на этой неделе горожан ожидает комфортная температура воздуха. В течение недели столбики термометра будут останавливаться на отметке плюс 25 градусов. В конце недели температура воздуха составит 27 градусов.

Ранее синоптики рассказали, что за первые три недели июня в столице выпало около 156 миллиметров осадков. Сообщается, что это вдвое больше месячной нормы.

В июле же, по словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, ожидается теплая погода почти на всей европейской территории России.

