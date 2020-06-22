Москвичей предупредили о грозе во вторник

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице и Московской области 23 июня объявлен желтый уровень погодной опасности из-за дождя и грозы, сообщает Гидрометцентр России.

Как уточняется, сильный дождь местами ожидается с 9:00 до 21:00 во вторник. Предупреждение по грозе будет действовать также до 21:00 23 июня.

По прогнозам, на этой неделе горожан ожидает комфортная температура воздуха. В течение недели столбики термометра будут останавливаться на отметке плюс 25 градусов. В конце недели температура воздуха составит 27 градусов.

Ранее синоптики рассказали, что за первые три недели июня в столице выпало около 156 миллиметров осадков. Сообщается, что это вдвое больше месячной нормы.

В июле же, по словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, ожидается теплая погода почти на всей европейской территории России.

