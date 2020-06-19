Синоптик рассказал, когда в Москве спадет жара

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал Москве 24, когда спадет жара в столице. Он отметил, что уже на следующей неделе температура воздуха будет соответствовать климатической норме.
Тишковец заявил, что в пятницу температура воздуха в столице еще будет высокой – +28... +30, во второй половине дня ожидаются скоротечные ливни. А начиная с субботы температура начнет падать благодаря холодному атмосферному фронту.
Синоптик подчеркнул, что с воскресенья будет усиливаться скандинавский антициклон и погода постепенно пойдет на улучшение. В ночь на воскресенье еще могут пройти дожди, но днем уже будет переменная облачность без осадков. Будет дуть приятный, освежающий северо-восточный ветер со скоростью 3,8 метра в секунду.
На будущей неделе антициклон сохранит свои позиции, будет солнечно и без осадков, а температура будет медленно повышаться, но без экстремальных значений, считает эксперт.
"Если в понедельник – +20... +25, то во вторник и среду – +22... +27. И так до конца июня. Так что следующая неделя в плане температур будет очень комфортной. В основном без осадков, солнечная и сухая погода", – резюмировал Тишковец.
Ранее стало известно, что температура воздуха в Москве превысила рекордную отметку 45-летней давности.
На 13:00 в четверг, 18 июня, температура в районе ВДНХ, где расположена опорная метеостанция Москвы, повысилась до 30,4 градуса.
Наиболее высокая температура для этого дня была ранее зафиксирована в 1975 году. Тогда столбик термометра поднялся до 29,4 градуса.
Прохлада придет в столицу в выходные, рассказала главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова. По ее словам, В пятницу столбики термометров могут не превысить 30-градусную отметку, также возможны кратковременные дожди.
В субботу, 20 июня, будет еще облачнее, прогнозируются дожди с грозами. В выходные похолодает до 23 градусов, а в понедельник, 22 июня, ожидается 20–21 градус.
"Утро": воздух в Москве прогреется до 29 градусов
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