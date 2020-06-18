Фото: скриншот видео mobrep.ru
Рекордное количество осадков выпало в Москве 18 июня, сообщает портал "Метеоновости".
"18 июня синоптики ждали рекорда по температуре, но он не состоялся, остался за XIX веком. Но 18 июня 2020 года все же войдет в метеорологическую летопись как самый дождливый день", – отметили синоптики.
Сообщается, что к 18:00 выпало 37 миллиметров осадков на ВДНХ. Таким образом, был побит рекорд самого дождливого дня, который до этого принадлежал 18 июня 1928 года. В тот день выпало 27,4 миллиметра осадков.
Синоптики также отметили, что всего в период с 1 по 18 июня в Москве выпало 123 миллиметра осадков. Данные показатели превысили месячную норму на 64%.
Ранее в столице ожидалась рекордная за 125 лет жара. Синоптики сообщали, что воздух 18 июня мог прогреться до 32 градусов. Таким образом, был бы побит рекорд 18 июня 1895 года, когда максимальные показатели столбиков термометров достигали плюс 31,3 градуса.
В итоге 18 июня был побит температурный рекорд 1975 года. По состоянию на 13:00 столбики термометров остановились на отметке плюс 30,4 градуса. Температура воздуха 18 июня 1975 года составляла 29,4 градуса тепла.
В столичном управлении МЧС предупредили, что вечером в Москве могут возникнуть гроза, дождь и порывистый ветер, скорость которого может достигать 15 метров в секунду. В связи с этим горожанам порекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте.
В Москве внезапно начался дождь
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