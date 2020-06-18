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Москва 24

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Общество

12:18

Жителей Москвы предупредили об опасной жаре

общество погода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Гидрометцентр России предостерег жителей столицы об опасности из-за жары. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Погода опасна. Очень высокая температура. Сильная жара, максимальная температура воздуха – плюс 30-32 градуса", – предупредили синоптики.

Оранжевый уровень погодной угрозы установлен до 10:00 пятницы, 19 июня.

По данным метеорологов, помимо высокой температуры, в столице ожидается переменная облачность, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что спад жары может выпасть на ближайшие выходные. Температура воздуха опустится примерно до 23 градусов, не исключены дожди с грозами.

Как спастись от рекордной жары

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