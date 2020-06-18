Москвичей предупредили о грозе в пятницу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за грозы в пятницу. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
По данным синоптиков, потенциально опасная погода прогнозируется в Москве с 09:00 до 18:00 19 июня, в области – с 09:00 до 21:00.
Ранее синоптики предупредили москвичей о 32-градусной жаре в четверг. Подобная погода может оказаться рекордной за 125 лет. 18 июня 1895 года воздух максимально прогрелся до 31,3 градуса.
Тем временем накануне погода в Москве побила рекорд 1956 года. 17 июня на главной столичной метеостанции ВДНХ на 13:00 зафиксировали 29,6 градуса тепла. Таким образом, этот день стал самым жарким за последние 70 лет наблюдений.
Врачи рекомендуют в жару как можно меньше находиться на солнце, избегать физических нагрузок и пить больше негазированной воды.
Однако уже в выходные на погоду столичного региона начнет влиять активный циклон с северо-запада, который принесет в город прохладную погоду. Пройдут кратковременные грозовые дожди, облака и осадки будут ограничивать дневной прогрев. В субботу температура воздуха составит около 24–26 градусов, в воскресенье столбики термометров опустятся до +22 градусов.
"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 18 июня
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