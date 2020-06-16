Синоптики предупредили о новой волне жары в России

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Жаркая погода сохранится на европейской территории России до конца недели. Об этом сообщили в Росгидромете.
Синоптики рассказали, что на большей части территории Центрального федерального округа с 17 по 20 июня столбики термометров могут дойти до +32 градусов, на юге округа – до +35. Метеорологи уточняют, что среднесуточная температура будет выше нормы на 5–7 градусов.
По прогнозам метеорологов, аномально теплая погода прогнозируется в Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях, а также в Калмыкии, Якутии, Краснодарском крае и Ставрополе.
"Росгидромет предупреждает, что такие волны тепла (периоды жаркой погоды в течение пяти дней и более) в соответствии с исследованиями ВОЗ негативно влияют на состояние отдельных категорий людей, в первую очередь пожилого возраста", – говорится в сообщении.
Ранее москвичей также предупредили о субтропической жаре. Синоптики рассказали, что температура в столице на этой неделе поднимется выше 30 градусов.
Однако уже в выходные на погоду столичного региона начнет влиять активный циклон с северо-запада, который принесет в город прохладную погоду. Пройдут кратковременные грозовые дожди, облака и осадки будут ограничивать дневной прогрев: в субботу – плюс 24–26. В воскресенье столбики термометров опустятся до +22 градусов.
Москвичей предупредили о дожде в среду
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