Синоптики предупредили о новой волне жары в России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жаркая погода сохранится на европейской территории России до конца недели. Об этом сообщили в Росгидромете.

Синоптики рассказали, что на большей части территории Центрального федерального округа с 17 по 20 июня столбики термометров могут дойти до +32 градусов, на юге округа – до +35. Метеорологи уточняют, что среднесуточная температура будет выше нормы на 5–7 градусов.

По прогнозам метеорологов, аномально теплая погода прогнозируется в Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях, а также в Калмыкии, Якутии, Краснодарском крае и Ставрополе.

"Росгидромет предупреждает, что такие волны тепла (периоды жаркой погоды в течение пяти дней и более) в соответствии с исследованиями ВОЗ негативно влияют на состояние отдельных категорий людей, в первую очередь пожилого возраста", – говорится в сообщении.

Ранее москвичей также предупредили о субтропической жаре. Синоптики рассказали, что температура в столице на этой неделе поднимется выше 30 градусов.

Однако уже в выходные на погоду столичного региона начнет влиять активный циклон с северо-запада, который принесет в город прохладную погоду. Пройдут кратковременные грозовые дожди, облака и осадки будут ограничивать дневной прогрев: в субботу – плюс 24–26. В воскресенье столбики термометров опустятся до +22 градусов.

