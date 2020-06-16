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Общество

11:26

Китайские ученые выяснили причины аномальной жары

общество погода

Фото: ТАСС/Артем Иванов

Исследователи из Китая выяснили причину периодов экстремальной жары. Об этом сообщает газета "Известия".

Специалисты изучили рекордную жару 2018 года, которая длилась в Китае в течение 33 дней. Они определили, что волны тепла связаны с аномальными антициклонами над Северo-Восточной Азией.

Оказалось, что антициклон внес почти половину вклада в жару. Этот тип циркуляции стал возникать чаще с 1991 года. Еще одним фактором жары стало накопление парниковых газов в атмосфере Земли.

Ученые считают, что глобальное потепление может привести к еще более частому возникновению волн смертельно опасной жары в Северо-Восточной Азии в ближайшие десятилетия.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление добралось до Антарктиды. Специалисты отмечали, что за последние 50 лет температура выросла на несколько градусов и под ледяным панцирем континента стали образовываться реки из талой воды.

Советник руководителя Росгидромета Валерий Мартыщенко заявлял, что толщина льда в Антарктиде на фоне глобального потепления существенно не меняется. По мнению специалиста, специфика региона отражается на толщине и плотности снежного покрова на поверхности континента.

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