Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

08:26

Синоптики прогнозируют до 32 градусов жары в Москве

общество погода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сильная жара ожидается в Москве в четверг, 18 июня, сообщает Гидрометцентр России.

В столичном регионе прогнозируют до 32 градусов и переменную облачность. Ночью температура в столице опустится до 16 градусов, по области – до 13. В Подмосковье также возможны грозы, порывы южного и юго-восточного ветра при грозе могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

В центре погоды "Фобос" предупредили, что жара сегодня может оказаться рекордной за 125 лет. 18 июня 1895 года максимальная воздух прогрелся до 31,3 градуса.

В пятницу, 19 июня, станет больше мощных кучевых облаков. Дневная температура опустится до плюс 27–29 градусов, в Подмосковье будет до плюс 25–30, местами до плюс 32 градусов.

Резко похолодает в выходные. В воскресенье столбики термометров покажут 18–23 градуса. В субботу же будет по-прежнему жарко – 23–28 градусов.

В Гормосте напомнили, что московские фонтаны не предназначены для купания. Функции охраны правопорядка у фонтанов Гормост не несет, подчеркнули в организации.

В МЧС рассказали, как не утонуть при купании

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать