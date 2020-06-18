Синоптики прогнозируют до 32 градусов жары в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сильная жара ожидается в Москве в четверг, 18 июня, сообщает Гидрометцентр России.

В столичном регионе прогнозируют до 32 градусов и переменную облачность. Ночью температура в столице опустится до 16 градусов, по области – до 13. В Подмосковье также возможны грозы, порывы южного и юго-восточного ветра при грозе могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

В центре погоды "Фобос" предупредили, что жара сегодня может оказаться рекордной за 125 лет. 18 июня 1895 года максимальная воздух прогрелся до 31,3 градуса.

В пятницу, 19 июня, станет больше мощных кучевых облаков. Дневная температура опустится до плюс 27–29 градусов, в Подмосковье будет до плюс 25–30, местами до плюс 32 градусов.

Резко похолодает в выходные. В воскресенье столбики термометров покажут 18–23 градуса. В субботу же будет по-прежнему жарко – 23–28 градусов.

В Гормосте напомнили, что московские фонтаны не предназначены для купания. Функции охраны правопорядка у фонтанов Гормост не несет, подчеркнули в организации.