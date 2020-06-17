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Москва 24

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Общество

15:12

Москвичам напомнили, что фонтаны не предназначены для купания

общество город

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Гормосте напомнили, что московские фонтаны не предназначены для купания, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Сообщается, что фонтаны прежде всего нацелены на улучшение эстетического восприятия окружающей среды.

"Фонтаны являются механическим сооружением для улучшения эстетического восприятия окружающей среды, для купания не предназначены. Функции охраны правопорядка у фонтанов ГБУ "Гормост" не несет", – рассказали в учреждении.

Сообщение появилось на фоне жаркой погоды, установившейся в столице. Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в Москве 17 июня был побит температурный рекорд 1956 года. В 13:00 метеостанция зафиксировала показатель в 29,6 градуса тепла, в то время как 76 лет назад столбики термометров были на отметке в плюс 29,4 градуса.

В столичном департаменте здравоохранения в связи с этим порекомендовали горожанам отказаться от кофе и алкоголя. В ведомстве отметили, что в жаркую погоду они создают лишнюю нагрузку для организма.

Москвичи спасаются от жары на городских пляжах

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