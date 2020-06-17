Депздрав рекомендовал в жару отказаться от кофе и алкоголя

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В департаменте здравоохранения рекомендуют отказаться от кофе и алкоголя в жару, поскольку они создают лишнюю нагрузку для организма, сообщает Агентство "Москва".
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Андрей Тяжельников объяснил, что в жаркую погоду организм работает на пределе, пытаясь адаптироваться. В связи с этим надо избегать любых лишних перегрузок, добавил он.
"Особенно опасно после приема алкогольных напитков разгоряченными на солнце прыгать в холодную воду водоемов. Летом пикники с алкоголем по этой причине часто становятся причиной трагедий", – отметил Тяжельников.
По его словам, кофе в жару приводит к быстрому выведению жидкости из организма. Он, напротив, рекомендует пить воду с небольшими интервалами и носить емкость с водой с собой.
Жаркая погода без осадков ожидается в столице в среду, 17 июня. Воздух в столице прогреется до 30 градусов жары, в Подмосковье ожидается 27–32 градуса. Южный ветер будет слабым, его скорость не превысит 2–7 метров в секунду.
Синоптики предупреждают, что температура воздуха в Москве 17 июня может обновить рекорд 128-летней давности. Аналогичная погода сохранится в столичном регионе также 18 и 19 июня. Жаркая погода может привести к тепловому удару, судорогам и чрезмерной усталости.
Врачи рекомендуют в жару как можно меньше находиться на солнце, избегать физических нагрузок и пить больше негазированной воды.
"Погода": аномально жаркая погода пришла в столичный регион
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