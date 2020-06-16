Рекордная за 128 лет жара ожидается в Москве 17 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве 17 июня может обновить рекорд 128-летней давности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

Синоптики рассказали, что предстоящей ночью в городе будет около +17... +20 градусов, а в дневные часы воздух прогреется до +29... +30 градусов. По прогнозам метеорологов, в этот день может быть побит рекорд 1892 года, когда столбики термометров показывали 30,8 градуса.

Аналогичная погода сохранится в столичном регионе также 18 и 19 июня. Синоптики предупреждают, что жаркая погода может привести к тепловому удару, судорогам и чрезмерной усталости.

Врачи рекомендуют в жару как можно меньше находиться на солнце, избегать физических нагрузок и пить больше негазированной воды. При этом медики предупреждают, что прохладительные алкогольные коктейли не утоляют жажду и повышают риск теплового удара.

Ранее в Москве объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что подобные предупреждения на этой неделе будут регулярно выпускаться.

Однако уже в выходные на погоду столичного региона начнет влиять активный циклон с северо-запада, который принесет в город прохладную погоду. Пройдут кратковременные грозовые дожди, облака и осадки будут ограничивать дневной прогрев. В субботу температура воздуха составит около 24–26 градусов, в воскресенье столбики термометров опустятся до +22 градусов.

