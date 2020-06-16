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Общество

15:17

В Москве объявили штормовое предупреждение из-за жары

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары. В ближайший час воздух прогреется до 31 градуса, приводит ТАСС заявление научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

"В течение ближайшего часа температура повысится до 30-31 градуса, а в Москве при температуре выше 30 градусов по согласованию с МЧС выпускается штормовое предупреждение, потому что большое количество людей негативно ощущают такое воздействие", – рассказал Вильфанд. Он обратил внимание, что подобные предупреждения на этой неделе будут регулярно выпускаться.

Ранее синоптики предупредили о новой волне жары в России. Метеорологи уточняют, что среднесуточная температура будет выше нормы на 5–7 градусов.

Помимо того, ожидается, что в выходные на погоду Москвы начнет влиять активный циклон с северо-запада, который принесет в город прохладную погоду. В результате пройдут кратковременные грозовые дожди, облака и осадки будут ограничивать дневной прогрев: в субботу – плюс 24–26. В воскресенье, 21 июня, столбики термометров опустятся до +22 градусов.

До этого говорилось, что к 13 июня в Москве выпало 28% месячной нормы осадков. Климатической нормой осадков для Москвы в июне является 75 миллиметров.

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