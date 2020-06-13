Вильфанд назвал сроки возвращения жары в Москву

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Стало известно, когда жара вернется в Москву. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

По его информации, температура в столице вновь поднимется до 30 градусов тепла в начале следующей недели.

"Со вторника возвращается жара. <...> Температура выше нормы на 4 градуса ожидается в западной половине европейской части России, а примерно на 2 градуса выше нормы – в восточной части", – рассказал Вильфанд.

По сведениям Гидрометцентра, в субботу в Москве воздух прогреется до 18–20 градусов тепла, а в воскресенье – до 22 градусов.

При этом в понедельник потеплеет до 25 градусов тепла. Во вторник воздух прогреется до температуры от 26 до 31 градуса.

Ранее москвичей предупредили о штормовой погоде. Сообщалось, что желтый уровень опасности сохранится до полудня 14 июня.

Накануне сильный ветер повалил около 10 деревьев в Москве. В результате произошедшего никто не пострадал