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Москва 24

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Общество

12 июня, 22:05

Москвичей предупредили о штормовой погоде до утра воскресенья

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Желтый" уровень погодной опасности объявили в столице и области из-за порывистого ветра до полудня воскресенья, 14 июня. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна. Порывистый ветер. Период предупреждения – до 12:00 14 июня", – заявили метеорологи.

Ранее МЧС распространило экстренное предупреждение о грозовых дождях с градом в Москве. Приход непогоды ожидался в пятницу днем, местами по городу выпали осадки. При этом изначально жителей столицы призывали проявлять осторожность до 9 часов утра субботы, 13 июня.

За последние сутки из-за сильного ветра в столице упали 10 деревьев. Как сообщили в экстренных службах города, из-за этих происшествий никто не пострадал. Упавшие стволы оперативно убрали.

Штормовое предупреждение в городе – повод избегать шатких конструкций и деревьев. Не стоит ни проходить мимо них, ни укрываться от дождя. Аналогично следует поступать и с транспортными средствами – ради безопасности следует парковать машины вдали от потенциальных обрушений.

Погода в Москве ухудшится

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