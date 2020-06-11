К Москве приближается арктическое вторжение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Арктическое вторжение придет в столичный регион в пятницу. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя директора Гидрометцентра России Дмитрия Киктева.
Он рассказал, что в четверг столбики термометров могут дойти до +32 градусов, при этом прогнозируются дожди, местами локальные ливни с грозами и сильный ветер. Его порывы могут доходить до 20 метров в секунду.
В пятницу из-за арктического вторжения погода существенно поменяется. Температура воздуха в городе понизится до +24 градусов, сохранится порывистый ветер, пройдут дожди. В субботу и воскресенье столбики термометров не поднимутся выше +21 градуса.
При этом синоптик добавил, что похолодание будет недолгим. С понедельника температура в городе вновь будет возвращаться к прежним значениям.
Тем временем в Москве и области продлен желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемой грозы. Потенциально опасная погода прогнозируется в столичном регионе и Подмосковье до 21:00 12 июня. Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах.
Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить. При сильном ветре рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями, а также не парковать рядом с ними автомобили.
резкое похолодание.
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