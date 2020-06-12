Сильный ветер повалил около 10 деревьев в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Сильный ветер в Москве повалил около 10 деревьев, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Известно, что в Москве действует экстренное предупреждение из-за грозы, дождей и порывистого ветра.

Специалисты МЧС призывают горожан к внимательности, а также рекомендуют не укрываться от непогоды под деревьями и шаткими конструкциями.

Замдиректора Гидрометцентра РФ Дмитрий Киктев сообщал, что в пятницу столицу накроет арктическое вторжение. Температура воздуха в городе понизится до плюс 24 градусов, сохранится порывистый ветер, пройдут дожди. В субботу и воскресенье столбики термометров не поднимутся выше плюс 21 градуса.

В связи с этим столичные службы были переведены в режим повышенной готовности из-за ливня и ветра.

