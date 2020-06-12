В столице действует экстренное предупреждение о грозовых дождях с градом

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

МЧС распространило экстренное предупреждение о грозовых дождях с градом в Москве. Приход непогоды ожидается в пятницу днем.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 9 часов 13 июня по Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах град", – говорится в сообщении.

Также в столице прогнозируется усиление ветра до 18 метров в секунду.

Ранее москвичей предупреждали о дожде и грозах в День России. Сообщалось, что 12 июня в столице ожидается облачная погода и до 26 градусов тепла.

Замдиректора Гидрометцентра РФ Дмитрий Киктев отмечал, что в пятницу в столичный регион придет арктическое вторжение. Температура воздуха в городе понизится до плюс 24 градусов, сохранится порывистый ветер, пройдут дожди. В субботу и воскресенье столбики термометров не поднимутся выше плюс 21 градуса.