Москвичей предупредили о дожде и грозах в День России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Синоптики рассказали, какая погода установится в Москве в пятницу, в День России. По их прогнозам, 12 июня в столице ожидается облачная погода и до 26 градусов тепла.
Кроме того, москвичей предупредили о дождях и грозах.
"Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдет дождь, местами сильный. Местами прогремят грозы", – говорится в сообщении.
Максимальная температура воздуха в Москве составит 25 градусов, по области – 26 градусов, передает портал "Метеоновости".
Отмечается, что в столичном регионе также будет дуть северо-восточный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. При грозе его порывы могут увеличиться до 20 метров в секунду.
Атмосферное давление будет пониженным и установится в середине дня на отметке 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит порядка 70%.
Ранее сообщалось о том, что столичные службы перешли в режим повышенной готовности из-за ливня и ветра.
По словам замдиректора Гидрометцентра РФ Дмитрия Киктева, в пятницу в столичный регион придет арктическое вторжение. Температура воздуха в городе понизится до плюс 24 градусов, сохранится порывистый ветер, пройдут дожди. В субботу и воскресенье столбики термометров не поднимутся выше плюс 21 градуса.
Городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за ливня и ветра
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: