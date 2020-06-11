Дожди с грозами накроют регионы ЦФО в ближайшие два дня

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Синоптики прогнозируют понижение температуры в регионах Центрального федерального округа. Также там не исключены дожди и грозы, сообщают в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, непогода придет в Липецкую, Калужскую, Тамбовскую и Тульскую области. В ближайшие два дня там ожидается снижение температуры до 20–26 градусов. При этом во Владимирской и Рязанской областях прогнозируются грозы, а также порывистый ветер до 17 метров в секунду.

Также понижение температуры воздуха на 5–6 градусов ожидается в Белгородской, Курской, Липецкой, Тамбовской областях. Там прогнозируется 26–27 градусов тепла. Также возможны кратковременные осадки.

При этом грозовое предупреждение сделано в Брянской, Ивановской, Калужской, Костромской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.

В то же время в Воронежской области сохранится жаркая погода. Там столбики термометров в ближайшие дни установятся на отметке в 37 градусов.

"13 июня ожидаем прохождение холодного атмосферного фронта от циклона, погода осложнится ливнями, грозами, местами с градом, ветром 15–20 метров в секунду и даже шквалистым усилением ветра. После полудня жара немного спадет – до плюс 26–31 градусов", – передает ТАСС прогноз погоды на Воронежскую область.

Ранее сообщалось о том, что столичные службы перешли в режим повышенной готовности из-за ливня и ветра.

По словам замдиректора Гидрометцентра РФ Дмитрия Киктева, в пятницу в столичный регион придет арктическое вторжение. По его словам, в четверг столбики термометров могут дойти до +32 градусов, при этом прогнозируются дожди, местами локальные ливни с грозами и сильный ветер.