Активность COVID-19 не снижается в жару – Мурашко

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Зарубежный опыт показывает, что активность коронавирусной инфекции не снижается в жару. С таким заявлением выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы общаемся с нашими коллегами и в том числе из стран, где температура уже давно держится на высоких цифрах, они говорят, что активность не снижается коронавирусной инфекции", – отметил он в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее глава Минздрава оценил ситуацию с COVID-19 в России. Он выразил уверенность в том, что говорить о полном снятии ограничений в регионах пока рано.

При этом он заявлял, что благоприятная ситуация по коронавирусу наблюдается в 21 регионе страны. Список наиболее спокойных областей возглавляет Тюменская.

Ранее стало известно, как жара влияет на распространение COVID-19. Главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико рассказал, что, несмотря на губительное действие ультрафиолета на COVID-19, его распространение может и не замедлиться во время жаркой погоды.