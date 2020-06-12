Стало известно, как жара влияет на распространение COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Несмотря на губительное действие ультрафиолета на COVID-19, его распространение может и не замедлиться во время жаркой погоды. Об этом рассказал главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.

"Мы видим, что в странах Южной Америки, где сейчас много случаев заражения, в той же Бразилии и других странах, где, казалось бы, жаркие температуры, идет распространение вируса", – рассказал Брико в интервью "Парламентской газете".

По его словам, при соблюдении всех рекомендаций в июне все же может наступить обратная фаза эпидемии, заболеваемость постепенно пойдет на спад.

Ранее Росздравнадзор предупреждал о недостаточности одного теста на антитела к коронавирусу. В ведомстве заявляли, что положительный результат экспресс-теста на антитела к COVID-19 может говорить о том, что у человека есть иммунитет не к нынешнему штамму, а к другим.

