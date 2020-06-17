Рекордная жара ожидается в столице в среду

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Жаркая погода без осадков ожидается в столице в среду, 17 июня, сообщает РИА Новости.
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк пояснила, что столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. По ее словам, облаков в небе практически не будет, осадков ждать не стоит. Воздух в столице прогреется до 30 градусов жары, в Подмосковье ожидается 27–32 градуса.
"Должна сказать, что под угрозой оказывается рекорд 1892 года, тогда в нашем городе зафиксирована температура плюс 30,8 градуса", – отметила Волосюк.
Она добавила, что южный ветер будет слабым, его скорость не превысит 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление останется чуть выше нормы – 749 миллиметров ртутного столба.
Накануне синоптики предупреждали, что температура воздуха в Москве 17 июня может обновить рекорд 128-летней давности. Аналогичная погода сохранится в столичном регионе также 18 и 19 июня. Синоптики предупреждают, что жаркая погода может привести к тепловому удару, судорогам и чрезмерной усталости.
Врачи рекомендуют в жару как можно меньше находиться на солнце, избегать физических нагрузок и пить больше негазированной воды. При этом медики предупреждают, что прохладительные алкогольные коктейли не утоляют жажду и повышают риск теплового удара.
Ранее в Москве объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что подобные предупреждения на этой неделе будут регулярно выпускаться.
Уже в выходные на погоду столичного региона начнет влиять активный циклон с северо-запада, который принесет в город прохладную погоду. Пройдут кратковременные грозовые дожди, облака и осадки будут ограничивать дневной прогрев. В субботу температура воздуха составит около 24–26 градусов, в воскресенье столбики термометров опустятся до +22 градусов.
"Погода": аномально жаркая погода пришла в столичный регион
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