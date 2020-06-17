Диетолог рассказала, как питаться в жару

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, эксперт Национальной ассоциации диетологов-нутрициологов Дарья Русакова рассказала Москве 24, как лучше всего питаться в жаркую погоду.
Эксперт считает, что в первую очередь необходимо соблюдать питьевой режим. Необходимо употреблять не менее двух литров воды в сутки.
"Главное – пить вовремя жидкость. Она должна быть без сахара, несоленая. Не минеральная газированная вода, потому что она будет задерживать воду в организме и усиливать отеки, что очень актуально в жару. При недостатке жидкости идет очень большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему, нарушается венозный отток, особенно у пожилых людей и беременных женщин", – заявила диетолог.
Русакова отметила, что потребляемая пища должна быть легкой, нежареной и нежирной. Крайне необходимо наличие белка в рационе – это рыба, мясо, птица, творог, – что важно для поддержания мышечной массы и обмена веществ.
"Желательно, чтобы был белковый завтрак. Это может быть легкий творожок с ягодами или овощным салатом, омлет. Блюда из яиц допускаются на завтрак в комбинации с овощами и свежими фруктами. Нежирный йогурт без добавок. Если вы любите йогурты с добавками, сейчас самое время взять натуральный йогурт и дополнить его свежими ягодами и фруктами", – советует Русакова.
Она пояснила, что в йогуртах с добавками слишком много крахмала, сахара и загустителей. Ягод и фруктов практически нет, а также они проходят термическую обработку в процессе изготовления. Витамины не сохраняются, что негативно отражается на организме в жаркую погоду.
На обед врач советует отдать предпочтение легким супам с добавлением свежей зелени или окрошке на кефире. Она объяснила, что традиционная окрошка на квасе неприемлема в жару, так как современный пенный напиток очень калорийный и содержит большое количество сахара. Она отметила, что при желании кефир можно заменить минеральной водой.
"На ужин – рыба или птица. Важно, чтобы птица была тоже нежирная, без кожи. Дополнить ее можно свежими или тушеными овощами", – считает Русакова.
Она подчеркнула, что перекусы лучше заменить кисломолочными напитками, а также чаем и кофе, но без добавления сахара.
Ранее врач-терапевт Альбина Стрельченко рассказала, как избежать перегрева в жаркую погоду.
В Москве объявили экстренное предупреждение из-за жары.
По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, 17 июня 2020 года может быть побит температурный рекорд 1892 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: