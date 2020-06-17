Диетолог рассказала, как питаться в жару

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Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, эксперт Национальной ассоциации диетологов-нутрициологов Дарья Русакова рассказала Москве 24, как лучше всего питаться в жаркую погоду.

Эксперт считает, что в первую очередь необходимо соблюдать питьевой режим. Необходимо употреблять не менее двух литров воды в сутки.

"Главное – пить вовремя жидкость. Она должна быть без сахара, несоленая. Не минеральная газированная вода, потому что она будет задерживать воду в организме и усиливать отеки, что очень актуально в жару. При недостатке жидкости идет очень большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему, нарушается венозный отток, особенно у пожилых людей и беременных женщин", – заявила диетолог.

Русакова отметила, что потребляемая пища должна быть легкой, нежареной и нежирной. Крайне необходимо наличие белка в рационе – это рыба, мясо, птица, творог, – что важно для поддержания мышечной массы и обмена веществ.

"Желательно, чтобы был белковый завтрак. Это может быть легкий творожок с ягодами или овощным салатом, омлет. Блюда из яиц допускаются на завтрак в комбинации с овощами и свежими фруктами. Нежирный йогурт без добавок. Если вы любите йогурты с добавками, сейчас самое время взять натуральный йогурт и дополнить его свежими ягодами и фруктами", – советует Русакова.

Она пояснила, что в йогуртах с добавками слишком много крахмала, сахара и загустителей. Ягод и фруктов практически нет, а также они проходят термическую обработку в процессе изготовления. Витамины не сохраняются, что негативно отражается на организме в жаркую погоду.



Дарья Русакова кандидат медицинских наук, врач-диетолог, эксперт Национальной ассоциации диетологов-нутрициологов Сахар – это лишние углеводы. Он обезвоживает организм и приводит к нарушению контроля над аппетитом. У людей, которые пьют много напитков с сахаром, нарушается уровень инсулина, им сложно контролировать чувство голода. Самый короткий путь к ожирению – это сладкие напитки.

На обед врач советует отдать предпочтение легким супам с добавлением свежей зелени или окрошке на кефире. Она объяснила, что традиционная окрошка на квасе неприемлема в жару, так как современный пенный напиток очень калорийный и содержит большое количество сахара. Она отметила, что при желании кефир можно заменить минеральной водой.

"На ужин – рыба или птица. Важно, чтобы птица была тоже нежирная, без кожи. Дополнить ее можно свежими или тушеными овощами", – считает Русакова.

Она подчеркнула, что перекусы лучше заменить кисломолочными напитками, а также чаем и кофе, но без добавления сахара.

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