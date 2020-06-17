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Общество

10:43

Москвичей предупредили о 32-градусной жаре

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве объявили экстренное предупреждение из-за ожидающейся в городе жары. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

"В период с 11:00 до 19:00 17 июня в Москве ожидается сильная жара с температурой воздуха 30-32 градуса", – объявили эксперты.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, 17 июня 2020 года может быть побит температурный рекорд 1892 года.

Тогда столбик термометра достиг отметки 30,8 градуса. При этом ранее в 2020 году воздух уже прогревался более чем на 30 градусов – 11 июня было зафиксировано потепление до отметки 30,5 градуса.

По информации Росгидромета, жаркая погода сохранится на европейской территории России до конца недели. Среднесуточная температура, как отмечают эксперты, будет превышать норму на 5-7 градусов.

В столичном департаменте здравоохранения призвали на фоне жары отказаться от кофе и алкоголя. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Андрей Тяжельников отметил, что эти продукты создают излишнюю нагрузку на организм.

"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 17 июня

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