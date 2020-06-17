Врач предупредила об опасности кондиционеров в жару

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Терапевт, член независимого профсоюза врачей Альбина Стрельченко заявила, что кондиционеры могут стать разносчиками вирусов и бактерий в непроветриваемых помещениях. Она также отметила, что долгое нахождение под потоками холодного воздуха может привести к серьезным заболеваниям.
"Само пребывание под кондиционером часто приводит к простуде. Человек сидит, и ему постоянно дует холодный воздух в ухо, на голову или шею. Как следствие, к нам потом приходят пациенты с ОРВИ. Это как минимум", – рассказала терапевт в беседе с Москвой 24.
Особенно включенный кондиционер опасен ночью. Во сне человек почти не двигается, поток охлажденного воздуха дует в одну точку, что, по словам терапевта, приводит к более серьезным заболеваниям, например к отиту, гаймориту и даже пневмонии.
Кроме того, кондиционер зачастую становится разносчиком заболеваний.
Она также напомнила о необходимости регулярно чистить прибор. "В кондиционерах накапливаются микроорганизмы, которые могут приводить к заболеваниям легких. Дело в том, что устройство нужно регулярно чистить и обслуживать, а такие процедуры не всегда проводятся вовремя", – добавила Стрельченко.
Поэтому врач советует сделать выбор в пользу проветриваний. Не всегда удобно, зато меньше рисков. Но если есть необходимость именно в кондиционере, то охлаждать нужно пустое помещение.
Ранее МЧС выпустило рекомендации, в которых указана идеальная температура для установки кондиционера в жару. "Следует выставлять на кондиционерах температуру не менее 23–25 градусов, не находиться в помещениях с кондиционерами во влажной одежде", – сообщили в ведомстве.
По прогнозам синоптиков, в Москве в среду, 17 июня, ожидается жаркая погода без осадков. Воздух прогреется до 30 градусов в столице, в области – до 27–32 градусов.
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