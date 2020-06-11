Названа оптимальная температура для установки на кондиционерах в жару

Фото: ITAR-TASS/Владимир Астапкович
Стала известна оптимальная температура для установки на кондиционерах в жару. Об этом сообщается в рекомендациях МЧС, передает ТАСС.
По мнению специалистов ведомства, выставленная температура не должна быть ниже 23 градусов.
"Следует выставлять на кондиционерах температуру не менее 23–25 градусов, не находиться в помещениях с кондиционерами во влажной одежде", – сообщили в МЧС.
Там также посоветовали россиянам употреблять большое количество воды в жару. Эксперты рекомендуют выпивать не менее 2–2,5 литра жидкости в сутки. При этом подойдет как обычная вода, так и чай, минералка или подсоленная вода.
"При этом не стоит употреблять очень холодные напитки", – порекомендовали в ведомстве.
Во время жаркой погоды стоит как можно чаще находиться в помещении. При этом желательно проводить дома влажную уборку.
Помощь в спасении от зноя могут также оказать влажные обтирания или прохладный душ. В МЧС также посоветовали курильщикам воздержаться от сигарет.
Ранее сотрудники пожарно-спасательного центра столицы порекомендовали москвичам пить больше воды в жару. При этом специалисты попросили горожан не утолять жажду спиртным.
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