Москвичей призвали не утолять жажду спиртным

Фото: depositphotos/belchonock

Сотрудники пожарно-спасательного центра столицы рекомендовали горожанам пить больше воды и не употреблять спиртное в жаркую погоду. Об этом сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ Москвы.

"Находясь на улице в жаркую погоду, необходимо соблюдать правила безопасности: не находиться долгое время на солнце, пить больше воды, носить головные уборы, не купаться в запрещенных местах, не оставлять детей без присмотра и не употреблять алкогольные напитки", – говорится в сообщении.

Также спасатели напомнили горожанам, которые отдыхают в столичных парках, о необходимости соблюдать безопасное расстояние, носить маски и пользоваться антисептическими средствами.

Как сообщают синоптики, в нескольких регионах России установилась рекордная для июня жара. В столичном регионе температурные показатели на 7–8 градусов выше климатической нормы для июня. Более того, в Москве в ближайшие два дня может быть обновлен температурный рекорд.

Ранее специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что всплесков жаркой погоды, которая наблюдается сейчас в Москве, не стоит ожидать в июле и августе. Однако метеоролог не исключил возможности появления температурных ям во второй половине лета.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отмечал, что в России этим летом ожидается переменчивая погода: теплые периоды будут чередоваться с похолоданиями.

По словам синоптика, уже к концу текущей недели центр Европейской России ждет резкое похолодание.