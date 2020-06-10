Москвичей призвали не утолять жажду спиртным

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Сотрудники пожарно-спасательного центра столицы рекомендовали горожанам пить больше воды и не употреблять спиртное в жаркую погоду. Об этом сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ Москвы.
"Находясь на улице в жаркую погоду, необходимо соблюдать правила безопасности: не находиться долгое время на солнце, пить больше воды, носить головные уборы, не купаться в запрещенных местах, не оставлять детей без присмотра и не употреблять алкогольные напитки", – говорится в сообщении.
Также спасатели напомнили горожанам, которые отдыхают в столичных парках, о необходимости соблюдать безопасное расстояние, носить маски и пользоваться антисептическими средствами.
Как сообщают синоптики, в нескольких регионах России установилась рекордная для июня жара. В столичном регионе температурные показатели на 7–8 градусов выше климатической нормы для июня. Более того, в Москве в ближайшие два дня может быть обновлен температурный рекорд.
Ранее специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что всплесков жаркой погоды, которая наблюдается сейчас в Москве, не стоит ожидать в июле и августе. Однако метеоролог не исключил возможности появления температурных ям во второй половине лета.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отмечал, что в России этим летом ожидается переменчивая погода: теплые периоды будут чередоваться с похолоданиями.
По словам синоптика, уже к концу текущей недели центр Европейской России ждет резкое похолодание.
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