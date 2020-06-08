Вильфанд рассказал, каким будет лето в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России этим летом ожидается переменчивая погода: теплые периоды будут чередоваться с похолоданиями, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Нынешнее лето в нашей стране будет теплым. Средняя температура за июнь, июль, август будет около и выше нормы, но лето само прогнозируется неоднородным", – приводит слова Вильфанда ТАСС.

По его словам, периоды очень теплой погоды будут меняться с похолоданиями.

На предстоящей рабочей неделе ожидается до плюс 31 градуса тепла. Также возможны грозы. В первый день недели температура поднимется до 28 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью три метра в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Как рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, в столице к праздничным выходным спадет жара: в субботу температура опустится до плюс 17–22 градусов. По прогнозам синоптиков, усилятся дожди.

