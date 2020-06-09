Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей до конца лета

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Всплесков жаркой погоды, которая наблюдается сейчас в Москве, не стоит ожидать в июле и августе, заявил Москве 24 ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. По словам метеоролога, с середины июня погода вернется к своим климатическим значениям.

"Июль, август по долгосрочным прогнозам тревог не вызывают: достаточно хороший, позитивный прогноз, без явных экстремальных параметров по холоду или по осадкам. Температурный режим в Москве будет держаться в рамках климатической нормы до самого конца лета: до 10–15 градусов – ночью и 20–25 – днем", – заявил Тишковец.

Однако метеоролог не исключил возможности появления температурных ям во второй половине лета, но, по его словам, более точные данные может дать лишь краткосрочный прогноз.

Что касается жары в Москве, то в выходные ожидается небольшое похолодание, отметил Тишковец, но уже в начале следующей недели температура в городе будет соответствовать климатической норме. И данная тенденция сохранится вплоть до конца лета.

"На выходных будет резкое снижение до +20 градусов, но оно будет непродолжительным. После этого произойдет некая стабилизация", – заявил синоптик.



В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в России этим летом ожидается переменчивая погода: теплые периоды будут чередоваться с похолоданиями.

"Нынешнее лето в нашей стране будет теплым. Средняя температура за июнь, июль, август будет около и выше нормы, но лето само прогнозируется неоднородным", – считает эксперт.