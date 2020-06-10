Синоптики спрогнозировали новые температурные рекорды в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Рекордная для июня жара установилась в нескольких регионах России, сообщает "Мир 24".

В столичном регионе температурные показатели на 7–8 градусов выше климатической нормы для июня. Более того, в Москве в ближайшие два дня может быть обновлен температурный рекорд.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин не исключил, что из-за аномалии на территории страны могут произойти чрезвычайные ситуации.

"Аномально жаркая погода – уже предвестник чрезвычайных ситуаций. Тот же Дальний Восток, где выпала почти месячная норма, основные осадки там летом в июле, когда идут выходы муссонных циклонов из Монголии, из Китая, поэтому понятно, что это лето даст о себе знать и память оставит", – заявил он.

По словам синоптика, сильные дожди в середине лета ожидаются в Хабаровском крае, Амурской области, Еврейской автономной области и Приморском крае.

На Черноморском побережье и в Прикаспийском регионе зафиксирована аномально высокая температура воздуха. В тени воздух в этих регионах прогревается до 40 градусов тепла. Температура под 30 градусов также фиксируется на Урале и на юге Приволжского федерального округа – в Оренбургской области, Курганской области и юге Челябинской области. Это существенно выше нормы, отмечает специалист.

Ранее специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что всплесков жаркой погоды, которая наблюдается сейчас в Москве, не стоит ожидать в июле и августе. Однако метеоролог не исключил возможности появления температурных ям во второй половине лета.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отмечал, что в России этим летом ожидается переменчивая погода: теплые периоды будут чередоваться с похолоданиями.

По словам синоптика, уже к концу текущей недели центр Европейской России ждет резкое похолодание. По его словам, в субботу столбики термометров не поднимутся выше +20 градусов. При этом в понедельник уже существенного понижения температуры не ожидается.

