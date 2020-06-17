Врач порекомендовал выключать кондиционер на ночь

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Заведующий кафедрой нормальной физиологии института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Алексей Умрюхин призвал не оставлять на ночь включенный кондиционер. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По мнению специалиста, устройство может спровоцировать развитие простуды.

"Одним из эффективных способов теплоотдачи служит испарение воды с поверхности кожи. Активное перемещение воздуха – например, при работающем в ночное время кондиционере или вентиляторе – усиливает испарение и, следовательно, охлаждение участков тела, с которых происходит испарение. В результате данные участки тела могут подвергнуться переохлаждению", – объяснил Умрюхин.

Он также отметил, что есть и другие возможные последствия – в частности, снижение иммунитета, проявление локальных инфекционных или воспалительных процессов.

Чрезмерная жара в спальне также вредна. Специалист подчеркнул, что высокая температура в комнате с учетом летней жары могут привести к повышению артериального давления, потере сознания и нарушению работы органов, в которых есть хронические заболевания.

В свете этого Умрюхин порекомендовал использовать кондиционер в формате переменной подачи воздушного потока. Таким образом, обдуваться будут разные участки человеческого тела, тем самым риск локального переохлаждения снизится.

Как ранее объявили в МЧС России, оптимальная температура работы кондиционеров в жару – не менее 23-25 градусов. При этом не стоит находиться в помещении с работающим устройством в мокрой одежде.

По прогнозам синоптиков, в Москве в среду, 17 июня, ожидается жаркая погода без осадков. Воздух прогреется до 30 градусов в столице, в области – до 7-32 градусов.

