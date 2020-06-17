Рекордная за 125 лет жара ожидается в Москве 18 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Синоптики прогнозируют на 18 июня рекордную за 125 лет жару в Москве для этой даты – воздух может прогреться до 32 градусов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".
Синоптики напомнили, что 18 июня 1895 года максимальная температура воздуха составила плюс 31,3 градуса. В центре "Фобос" отметили, что облегчение от жары смогут принести лишь кратковременные дожди и грозы.
"В пятницу в небе над городом станет больше мощных кучевых облаков и дневной прогрев сократится до плюс 27–29 градусов, в Подмосковье ожидается плюс 25-30, местами до плюс 32 градусов", – сообщили в "Фобосе".
В то же время синоптики ожидают резкое похолодание в Москве в выходные. Сообщается, что в воскресенье температура воздуха не должна превысить показатели в плюс 18-23 градуса. В субботу же ожидается еще жаркая погода – столбики термометра остановятся на отметке 23-28 градусов.
"Дело в том, что в субботу столичный регион с севера пересечет холодный атмосферный фронт. Его прохождение будет сопровождаться ливнями и грозами, которые местами ожидаются сильными и будут сопровождаться градом и шквалистым усилением ветра", – заявили в центре "Фобос".
Синоптики добавили, что уже на следующей неделе температура воздуха вновь поднимется и москвичей ожидает "комфортное июньское тепло".
Ранее в Гидрометцентре рассказали, что 17 июня столбики термометров достигли отметки в 31,4 градуса. Этот показатель превысил максимальные показатели, ранее установленные 17 июня 1892 года, на 0,6 градуса.
Росгидромет сообщал, что жаркая погода установится на всей территории европейской части России до конца недели. Специалисты отметили, что среднесуточная температура будет превышать норму на 5-7 градусов.
В связи с жаркой погодой в столичном департаменте здравоохранения призвали отказаться от кофе и алкоголя. Специалисты подчеркнули, что эти напитки создают лишнюю нагрузку для организма, который при такой температуре и так работает на пределе.
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