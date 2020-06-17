Температура в столице побила 128-летний рекорд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Температура в столице в среду достигла 31,4 градуса. Данный показатель на 0,6 градуса выше предыдущего рекорда более чем вековой давности, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Побит рекорд температуры, установленный еще в 1892 году, то есть при жизни Александра III, и побит с запасом, перекрыт на 0,6 градуса – 31,4 градуса зафиксировано в Москве на станции Росгидромета (ВДНХ)", – поделился научный руководитель. По словам Вильфанда, температура продолжит расти.
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил, что побитый рекорд в этот день был самым низким из зафиксированных в ближайшие к этой дате дни. "Нельзя говорить, что 17 июня самый жаркий день, просто здесь самый слабый рекорд. Допустим, рекорд для 16 июня – 32 градуса, в последующие дни тоже более мощные рекорды", – подчеркнул Варакин.
Синоптики отметили, что в среду южный ветер будет слабым, его скорость не превысит 2–7 метров в секунду.
Согласно информации Росгидромета, жаркая погода сохранится на европейской территории России до конца недели. Так, среднесуточная температура будет превышать норму на 5-7 градусов.
При этом в столичном департаменте здравоохранения ранее призвали на фоне жары отказаться от кофе и алкоголя. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Андрей Тяжельников предупредил, что данные продукты создают излишнюю нагрузку на организм горожан. Врачи рекомендуют в жару как можно меньше находиться на солнце.
Москвичи спасаются от жары на городских пляжах
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