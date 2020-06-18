Синоптики прогнозируют спад жары в выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Прохлада придет в столицу в выходные, рассказала главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова.

По ее словам, в четверг температура еще будет близка к рекорду – до 31 градуса, передает RT. В пятницу столбики термометров могут не превысить 30-градусную отметку, также возможны кратковременные дожди.

В субботу, 20 июня, будет еще облачнее, прогнозируются дожди с грозами. В выходные похолодает до 23 градусов, в понедельник, 22 июня, ожидается 20–21 градус.

Гидрометцентр на пятницу объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за грозы. По данным синоптиков, потенциально опасная погода в столице возможна с 9:00 до 18:00, в Подмосковье – с 9:00 до 21:00.

В четверг жара может побить рекорд 1895 года, когда воздух прогрелся до 31,3 градуса. Ночью температура в столице опустится до 16 градусов, по области – до 13.

Днем ранее погода обновила рекорд 1956 года. 17 июня на главной столичной метеостанции ВДНХ на 13:00 зафиксировали 29,6 градуса тепла.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что дневная температура в центре европейской части России снизится до 18–20 градусов. По ночам похолодает до плюс 10, уточнил он.