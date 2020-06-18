Врач посоветовал пожилым не работать на грядке вниз головой в жару

09:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению по столице Андрей Тяжельников рассказал, что пожилым людям в жару следует избегать физической активности. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"В группе риска в жару находятся люди, имеющие хронические заболевания, люди с ослабленным иммунитетом после перенесенных острых заболеваний или в период болезни. Пожилые люди в большинстве имеют различные хронические заболевания, которые могут обостриться и привести к осложнениям", – заявил эксперт.
По словам Тяжельникова, в жаркие часы и дни не стоит усугублять риск перегрева работой на грядках вниз головой. Для того чтобы сохранить нормальное самочувствие, следует снижать температуру тела, например холодным душем, пользоваться головными уборами и носить свободную светлую одежду из натуральных тканей.
В качестве дополнительной меры предосторожности рассматривается своевременный прием лекарств и отслеживание параметров давления.
Специалист столичного Депздрава отметил, что перегрев могут заработать не только пожилые, но и любой другой человек. Причем опасность представляет высокая температура воздуха в целом, а не только на прогулку под солнцем.
В условиях жары следует избегать больших перепадов температур – не рекомендуется находиться в продуваемом кондиционерами помещении сразу после горячей улицы и наоборот. Если не соблюдать это правило, можно повредить сосуды.
В четверг, 18 июня, синоптики прогнозируют жаркую погоду – воздух прогреется до плюс 32 градусов. В Московской области также возможны грозы. По информации метеорологов, температура воздуха в столице может побить рекорд 125-летней давности.
Москвичи спасаются от рекордной жары на переполненных пляжах
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