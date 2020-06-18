Москвичей предупредили о грозе в вечернее время

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Гроза, дождь и ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду ожидаются в Москве вечером 18 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час и до 21:00 18 июня местами в Москве ожидается гроза с дождем, при грозе – усиление ветра с порывами до 15 метров", – сообщили в МЧС.

Москвичам рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте. Тем, кто этого сделать не сможет, советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию.

"Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП", – обратили внимание в ведомстве.

Пешеходам, которые будут на улице, посоветовали укрыться в капитальных строениях, а также обходить рекламные щиты. Кроме того, горожан предупреждают, что при ухудшении синоптической ситуации не стоит укрываться под деревьями.

Ранее в центре погоды "Фобос" предупредили, что жара в четверг может оказаться рекордной за 125 лет. 18 июня 1895 года максимально воздух прогрелся до 31,3 градуса. При этом в пятницу станет больше мощных кучевых облаков. Дневная температура опустится до плюс 27–29 градусов.