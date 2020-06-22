Жара вернется в столицу к выходным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Синоптики рассказали о погоде в столице на этой неделе, передает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

В частности, горожан ожидает комфортная температура воздуха. В течение недели столбики термометра будут останавливаться на отметке плюс 25 градусов. В конце недели температура воздуха составит 27 градусов.

"При этом завтрашний единственный день, когда температура будет только 20 градусов и ожидаются кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром", – отметили в центре "Фобос".

Синоптики подчеркнули, что после этого погода вновь наладится, а осадков не ожидается. Сообщается, что 24 июня температура воздуха составит плюс 20-22 градуса.

Что касается атмосферного давления, то оно ожидается в пределах нормы в начале недели, однако к среде показатели изменятся.

"В среду давление повысится до 752 миллиметров ртутного столба и далее практически до конца недели будет повышенным. Так что погода будет неплохой – ни жаркой, ни холодной, за исключением завтрашнего дня", – сообщили в центре "Фобос".

Ранее синоптики рассказали, что за первые три недели июня в столице выпало около 156 миллиметров осадков. Сообщается, что это вдвое больше месячной нормы.

В июле же, по словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, ожидается теплая погода почти на всей европейской территории России.