Июнь в Москве перевыполнил норму осадков более чем вдвое

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За первые три недели июня в столице выпало около 156 миллиметров осадков. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро.

"Прирост осадков с начала июня в городе составил почти 210% месячной нормы, которая составляет 75 миллиметров", – сказал представитель метеобюро.

Он пояснил, что данные получены с метеостанции столицы на ВДНХ. По оценкам синоптиков, больше всего осадков выпало 18 июня – 41 миллиметр. Такие показатели побили рекорд 1928 года.

Ранее москвичей предупредили о грозе с сильным дождем и ветре, порывы которого могут доходить до 15 метров в секунду. Неблагоприятная погода сохранится в столичном регионе до 9:00.

Сотрудники МЧС рекомендовали водителям по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Если такой возможности нет, то на дорогах следует увеличить дистанцию и соблюдать скоростной режим. Также следует парковаться как можно дальше от деревьев и шатких конструкций.

Накануне городские службы ликвидировали последствия ливня в Москве. Сообщалось, что в отдельных районах города выпало до 70% от месячной нормы осадков. Сильный ветер повалил не менее 10 деревьев. От удара молнии пострадали два человека.

