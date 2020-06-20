ЦОДД сообщил об устранении крупных подтоплений на дорогах

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Из-за сильного ливня в некоторых районах Москвы подтопило проезжую часть. Это затруднило поездки по городу, сообщили в Центре организации дорожного движения.
"Все крупные подтопления, влияющие на дорожное движение, устранены, но будьте аккуратны, если собираетесь в дорогу. Экстренное предупреждение о дожде действует до конца дня", – говорится в сообщении.
В частности, свободно можно проехать на улицах Никулинской и Покрышкина, проспекту Вернадского. Скопление воды убрали в Колпачном переулке на пересечении с Хохловским переулком, в Востряковском проезде и Проектируемом проезде № 2309 в Хамовниках.
Движение восстановили также на улице Подольских Курсантов, Варшавском шоссе и в Булатниковском проезде.
Из-за ливня Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности: есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. Предупреждение актуально до 22:00.
В МЧС предупредили жителей столичного региона о грозе, граде, дожде и усилении ветра до 15–20 метров в секунду. Горожанам рекомендовали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в некоторых районах Москвы за сутки может выпасть до 40% месячной нормы осадков. Показатель составит от 0 до 30 миллиметров при норме 75.
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