ЦОДД сообщил об устранении крупных подтоплений на дорогах

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Из-за сильного ливня в некоторых районах Москвы подтопило проезжую часть. Это затруднило поездки по городу, сообщили в Центре организации дорожного движения.

"Все крупные подтопления, влияющие на дорожное движение, устранены, но будьте аккуратны, если собираетесь в дорогу. Экстренное предупреждение о дожде действует до конца дня", – говорится в сообщении.

В частности, свободно можно проехать на улицах Никулинской и Покрышкина, проспекту Вернадского. Скопление воды убрали в Колпачном переулке на пересечении с Хохловским переулком, в Востряковском проезде и Проектируемом проезде № 2309 в Хамовниках.

Движение восстановили также на улице Подольских Курсантов, Варшавском шоссе и в Булатниковском проезде.

Из-за ливня Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности: есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. Предупреждение актуально до 22:00.

В МЧС предупредили жителей столичного региона о грозе, граде, дожде и усилении ветра до 15–20 метров в секунду. Горожанам рекомендовали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в некоторых районах Москвы за сутки может выпасть до 40% месячной нормы осадков. Показатель составит от 0 до 30 миллиметров при норме 75.