До 40% месячной нормы осадков выпадет в отдельных районах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
До 40% месячной нормы осадков может выпасть в некоторых районах Москвы за сутки, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
По его словам, показатель составит от 0 до 30 миллиметров при норме 75, передает РИА Новости.
Леус обратил внимание, что дожди в целом по городу закончатся только в первой половине ночи.
Из-за ливня Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности. Это предполагает вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. Предупреждение актуально до 22:00.
ЦОДД сообщил о подтоплениях на некоторых участках дорог, из-за чего поездки по городу затруднены. Частично последствия непогоды ликвидированы, в этих местах движение восстановлено.
МЧС предупреждало жителей столичного региона о грозе, граде, дожде и сильном ветре. При грозе ветер усилится до 15–20 метров в секунду.
Горожанам по возможности рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте, а управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Во время грозы нельзя находиться у водоемов.
При усилении ветра следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Нельзя укрываться под деревьями. Машины лучше парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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