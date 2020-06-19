Росгидромет предупредил о череде опасных погодных явлений в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Жара до 31 градуса, порывы ветра и гроза ожидаются в Москве. Росгидромет также предупреждает о возможном подтоплении низинных районов столицы.
В пятницу, 19 июня, местами пройдет кратковременный дождь, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, при грозе – порывы до 13 метров в секунду.
Непогода прогнозируется в субботу, 20 июня. Из-за сильного дождя выпадет 10–30 миллиметров осадков, в отдельных районах град, в грозу порывы ветра достигнут 15–20 метров в секунду.
Столбики термометров в столице покажут 26–28 градусов, в Подмосковье – 24–29 градусов. Ветер с юго-восточного сменится на ветер северной четверти и при грозе будет усиливаться до 15–20 метров в секунду.
На следующие сутки ночью в Москве похолодает до 14–16 градусов, по области – до 11–16 градусов, днем – 21–23 и 18–23 градуса соответственно. Несмотря на понижение температуры, она останется выше климатической нормы на 1–2 градуса.
Будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 6–11 метров в секунду.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее предупредил, что дневная температура в европейской части России снизится на десять градусов. Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что июль в Москве будет теплым. Ночью ожидается от 12 до 17, днем – от 23 до 28 градусов.
Осадков выпадает 94 миллиметра. Хотя июль – самый дождливый месяц в году, но пока в столице их прогнозируют меньше нормы. В то же время там обратили внимание, что это предварительный прогноз, который будет корректироваться.
Рекордное количество осадков выпало в Москве 18 июня
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