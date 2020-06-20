ЦОДД предупредил о последствиях непогоды на дорогах Москвы

Фото: телеграм-канал Москва 24
Автомобилистам рекомендуют заранее строить маршрут из-за последствий непогоды на нескольких дорогах на юге столицы, сообщается в Twitter ЦОДД.
На Варшавском шоссе в районе пересечения с Дорожной улицей подтопило проезжую часть. Машины ездят по левым рядам в обоих направлениях.
Затруднения наблюдаются на Мичуринском проспекте – у дома 80 и в проектируемом проезде № 2309. На Никулинской улице, в районе дома 27, корпуса 1 затоплены несколько машин.
Скопление воды на проезжей части в Востряковском проезде, у владения 6, строения 46 ликвидировали. Аналогично – в Колпачном переулке, на пересечении с Хохловским переулком,
На улице Подольских курсантов движение тоже восстановлено. Подтопление в районе дома 26 устранено.
Ранее МЧС предупредило жителей столичного региона о грозе, граде, дожде и сильном ветре. При грозе ветер усилится до 15–20 метров в секунду.
В связи с этим москвичам советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Во время грозы нельзя находиться у водоемов.
При усилении ветра следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Нельзя укрываться под деревьями. Машины лучше парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
"Утро": ЦОДД оценивает московский трафик в 3 балла
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: