ЦОДД предупредил о последствиях непогоды на дорогах Москвы

Фото: телеграм-канал Москва 24

Автомобилистам рекомендуют заранее строить маршрут из-за последствий непогоды на нескольких дорогах на юге столицы, сообщается в Twitter ЦОДД.

На Варшавском шоссе в районе пересечения с Дорожной улицей подтопило проезжую часть. Машины ездят по левым рядам в обоих направлениях.

Затруднения наблюдаются на Мичуринском проспекте – у дома 80 и в проектируемом проезде № 2309. На Никулинской улице, в районе дома 27, корпуса 1 затоплены несколько машин.

Скопление воды на проезжей части в Востряковском проезде, у владения 6, строения 46 ликвидировали. Аналогично – в Колпачном переулке, на пересечении с Хохловским переулком,

На улице Подольских курсантов движение тоже восстановлено. Подтопление в районе дома 26 устранено.

Ранее МЧС предупредило жителей столичного региона о грозе, граде, дожде и сильном ветре. При грозе ветер усилится до 15–20 метров в секунду.

В связи с этим москвичам советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Во время грозы нельзя находиться у водоемов.

При усилении ветра следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Нельзя укрываться под деревьями. Машины лучше парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.