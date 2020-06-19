Как обслуживать авто летом. Рекомендации эксперта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автоэксперт, тренер по контраварийной подготовке Виктор Мартыненко рассказал Москве 24 о нюансах обслуживания автомобиля в летний период. Несколько простых правил помогут поддержать машину в исправном состоянии.

В первую очередь Мартыненко советует обратить внимание на тормозную систему. По его мнению, в летний период она наиболее подвержена износу.

"Особенно когда человек выезжает на дальние расстояния, нужно смотреть, насколько изношены тормозные диски или колодки, так как эффективность торможения может быть снижена. Высокие температуры вызывают большую нагрузку на тормозную систему. Также нужно следить за уровнем тормозной жидкости", – считает автоэксперт.



Виктор Мартыненко автоэксперт, тренер по контраварийной подготовке Необходимо следить за исправностью кондиционера, так как в такую погоду можно испытать неблагоприятное состояние. Попав в пробку, можно потерять контроль за безопасностью движения. Вплоть до теплового удара.

Мартыненко советует также обратить внимание на ходовую часть. Люди летом чаще выезжают за город. Чтобы избежать ситуации, когда автомобиль попадает в яму и у него теряется управляемость, обязательно стоит проверить ходовую часть, отметил эксперт.

Он обратил особое внимание на выбор машинного масла. Мартыненко отметил, что нужно выбирать продукт строго по тем спецификациям, которые идут с заводом-изготовителем.



Виктор Мартыненко автоэксперт, тренер по контраварийной подготовке Не стоит испытывать автомобиль на другие масла. Использование необходимого конкретно для вашего автомобиля масла позволит при высоких температурах не изнашиваться двигателю, и он уверенно будет вас довозить от точки А до точки Б.

Мартыненко советует в летний период следить за давлением в покрышках. Он отметил, что при передвижении по нагретому дорожному полотну, особенно по трассе, давление в них вырастает. На это стоит обратить внимание.

"Если припаркованная машина провела целый день на открытой площадке под солнцем, то, безусловно, в покрышках увеличится давление. Этот факт тоже необходимо учитывать. Когда вы выходите к автомобилю, возьмите манометр и убедитесь, что давление соответствует рекомендованному", – советует автоэксперт.

Ранее технический директор группы компаний "Италгаз" Алексей Банковский рассказал о плюсах и минусах использования газового оборудования для легковых автомобилей и субсидий на их установку. Он также дал несколько советов по выбору комплектующих.